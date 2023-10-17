РФПИ совместно с китайскими партнерами создаст фонд для поддержки авиапрома объемом 100 млрд рублей

РФПИ совместно с китайскими партнерами создаст Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублейРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами из Китая создаст Фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей для инвестиций в авиационные предприятия и проекты на территории двух стран, сообщает пресс-служба РФПИ.