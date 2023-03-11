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Этно-опера «Князь Владимир» с участием SHAMAN получила грант в размере 29 млн рублей

Этно-опера «Князь Владимир» с участием SHAMAN получила грант в размере 29 млн рублей

Заявленная Продюсерским центром Игоря Матвиенко этно-опера «Князь Владимир» с участием известного певца SHAMAN, он же Ярослав Дронов, получила государственный грант в размере 28,7 миллиона рублей.

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