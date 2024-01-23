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Закон, порядок, государство

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Семейным парам Уссурийска выдадут "Сертификат молодоженов"

Семейным парам Уссурийска выдадут "Сертификат молодоженов"

В Приморье тысяча семейных пар в возрасте от 18 до 35 лет пройдет обследование репродуктивного здоровья по "Сертификату молодоженов".

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