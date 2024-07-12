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Петербургский дневник

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Байден заявил, что не готов к переговорам с Путиным

Байден заявил, что не готов к переговорам с Путиным

Он также добавил, что поговорил бы с российским лидером, если бы он позвонил Президент США Джо Байден сказал, что пока не готов к прямому взаимодействию с Владимиром Путиным, утверждая, что пользы от контакта бы не было.

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Комментарии
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Константин Самарин
А о чем Путину говорить со стариком, страдающим деменцией, который сам даже  найти дорогу до туалета в Белом Доме не может?
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22 час.
федор
Кто с тобой будет общаться? Ты старый выживший из УПА пердун и твой уровень общения детский сад!!!!!!
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21 час.

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