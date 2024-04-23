Techno Classica Essen: ретро по-немецки

В первые выходные апреля в немецком Эссене состоялась ретро-выставка Techno Classica, крупнейшее в Европе мероприятие такого рода: в восьми залах местного экспоцентра и на уличных площадках разместилось 2700 винтажных машин! Если вы представили себе что-то вроде Третьяковки, только с автомобилями — спешим вас поправить: это самая настоящая ярмарка, где табличка «продаётся» висит едва ли не у каждой машины.