Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

Приехал из госпиталя, почитал интернет-новости и у меня волосы дыбом встали. А что, собственно, происходит, сограждане? Бандеровская волонтерка с отталкивающей внешностью, но, почему-то, считающей себя неотразимой для мужчин и откровенно нарушающая КоАП с фиксацией нарушения на фото, находится в России и поздравляет спокойно с днем волонтера.