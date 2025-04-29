В Кирове полицейские открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в УМВД России по г. Кирову прошло торжественное мероприятие – в присутствии личного состава, общественности, ветеранов и родственников открыта мемориальная доска полковнику внутренней службы Александру Потахину.