Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Восемь голосовых сообщений с оскорблениями: В Подмосковье мигрант пригрозил обезглавить школьника

Восемь голосовых сообщений с оскорблениями: В Подмосковье мигрант пригрозил обезглавить школьника

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В Подмосковье "иностранный специалист" пригрозил отрезать голову школьнику, но никто не увидел в этом состава преступления.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и их пособников. И никогда таких мигрантов в Россию не пускать!
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2 час.
Е Ва
и нам их опять кормить? они же и оттуда будут помогать кишлаку, а кишлак им, нет уж сразу на выход
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1 час.
Вадим Кузнецов
Получается, что &quot;местные силовики&quot;, которые отказываются от применения ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривает лишение свободы до двух лет, занимаются укрывательством уголовного преступления. Что само по себе является преступлением, ст. 316-1 УК РФ. &quot;Заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.&quot; Кажется, Колокольцев говорил о люто-бешенной нехватке денег? Так вот же, его подчиненным не жаль ста тысяч рублей! Значит, у них эти деньги есть. Интересно, где взяли?
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56 мин.

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