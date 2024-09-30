Восемь голосовых сообщений с оскорблениями: В Подмосковье мигрант пригрозил обезглавить школьника

Вадим Кузнецов

Получается, что "местные силовики", которые отказываются от применения ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривает лишение свободы до двух лет, занимаются укрывательством уголовного преступления. Что само по себе является преступлением, ст. 316-1 УК РФ. "Заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок." Кажется, Колокольцев говорил о люто-бешенной нехватке денег? Так вот же, его подчиненным не жаль ста тысяч рублей! Значит, у них эти деньги есть. Интересно, где взяли?