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Zero Hedge

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US Tungsten Scrap Export Ban Takes Effect As Global Supply Crisis Deepens

US Tungsten Scrap Export Ban Takes Effect As Global Supply Crisis Deepens

US Tungsten Scrap Export Ban Takes Effect As Global Supply Crisis Deepens The Trump administration's export halt on tungsten scrap and shredded battery material took effect Thursday as the latest effort to retain critical supplies within the US.

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