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Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы БПЛА уничтожили САУ «Акация» ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ) САУ «Акация» на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции.

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