Киану Ривз вернулся к работе над продолжением «Константина»

Работа над продолжением мистического боевика было поставлено на паузу из-за забастовок голливудских сценаристовФильм «Константин: Повелитель тьмы» с канадским актером Киану Ривзом в главной роли получит продолжение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии