Россиян предупредили о перспективе займов у бандитов

В случае запрета в России деятельности микрофинансовых организаций, за который выступает значительное количество граждан, люди начнут занимать подпольно, в том числе обращаясь к преступникам, поэтому отказаться от работы таких структур пока не получится, рассказал журналистам финансист Ярослав Кабаков.