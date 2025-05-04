Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Если у вас накопилось много пуговиц, есть идеи

Поделки из пуговиц: увлекательное хобби для всей семьиЗанятия поделками из пуговиц — это не только интересное хобби, но и прекрасная возможность провести время с детьми, развивая их мелкую моторику и творческие способности.

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