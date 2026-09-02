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Царьград

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Сын Сафронова предложил ввести налог для людей с весом более 200 кг

Сын Сафронова предложил ввести налог для людей с весом более 200 кг

По мнению музыканта, финансовый стимул заставит людей худеть и снизит нагрузку на городские службы.Пианист Лука Сафронов предложил ввести налог для людей с весом более 200 кг.

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