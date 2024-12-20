Всего лишь теракт в столице с огромным количеством жертв, всего лишь убийство генерала… Но вы это… старайтесь создавать позитивный информационный фон.
Всего лишь теракт в столице
Комментарии
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Людмила Лиханова
А АфТАР ЯВНО ЗАСЛАННЫЙ И ВОНЯЕТ ЦИПСЯТИНОЙ С ЛИБЕРАСТЯТИНОЙ. ДА И ПРОСТО УРАК. НАРОД У НАС УЖЕ ХОРОШО ПОДКОВАННЫЙ И ТАКУЮ ТУФТУ НЕ ВОСПРИНИМАЕТ, ОСОБЕННО СУДЯ ПО "НЕВЕРОЯТНО ОГРОМНОМУ" КОЛИЧЕСТВУ КОММЕНТОВ. ИСПИСАЛИСЬ НЕБРАТЬЯ И ПРОВОКАТОРЫ, МЕТОДИЧКИ ТО ХОТЬ ПОМЕНЯЙТЕ. НУ НЕ КАТЯТ ОНИ УЖЕ, ДЕ БИЛОИДЫ
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1 час.
Людмила Лиханова
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1 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Всех черножопых ишаков и хохляцких свиней на хрен из России депортировать. Первые пусть кишлаки взрывают а вторые офис наркомана.
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48 мин.
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