Всего лишь теракт в столице

Людмила Лиханова

А АфТАР ЯВНО ЗАСЛАННЫЙ И ВОНЯЕТ ЦИПСЯТИНОЙ С ЛИБЕРАСТЯТИНОЙ. ДА И ПРОСТО УРАК. НАРОД У НАС УЖЕ ХОРОШО ПОДКОВАННЫЙ И ТАКУЮ ТУФТУ НЕ ВОСПРИНИМАЕТ, ОСОБЕННО СУДЯ ПО "НЕВЕРОЯТНО ОГРОМНОМУ" КОЛИЧЕСТВУ КОММЕНТОВ. ИСПИСАЛИСЬ НЕБРАТЬЯ И ПРОВОКАТОРЫ, МЕТОДИЧКИ ТО ХОТЬ ПОМЕНЯЙТЕ. НУ НЕ КАТЯТ ОНИ УЖЕ, ДЕ БИЛОИДЫ