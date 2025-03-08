В Новом Уренгое бесплатный автобус отвезет гостей на День оленевода

В Новом Уренгое бесплатные автобусы довезут жителей и гостей города до места проведения праздника. Организована парковка на 500 дополнительных мест у дворца спорта «Звездный», сообщает официальный telegram-канал городской администрации.
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