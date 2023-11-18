Вице-премьер Киргизии выступил с необычной инициативой. Он предложил Москве выдавать мигрантам бесплатную медицинскую страховку.
ПОЛИС ОМС - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ? МИГРАНТЫ ТРЕБУЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДСТРАХОВКУ В РОССИИ
Комментарии
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"...Вице-премьер Киргизии потребовал от Москвы предоставлять мигрантам бесплатную медицинскую страховку...". Или он такой простой или такой наглый дурак?! Скорее последнее. Наши упираются, перечисляя взносы, а эти душманы доехали до границы на ишаках, затем комфортно в наших поездах и по приезду обрадовали:"Дай! Я так хочу!"
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15 час.
A
Antanas
Ни кто не просил их приехать в Россию.Работайльно. в своей стране и плати там налоги все будет нармально.Чуждый президент не имеет право указывать другой стране как им жить.👍👍👍👍👍.
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10 час.
виктор матвеев
Беспардонная наглость Киргизии и других станов просто зашкаливает так и норовят сесть на шею российского народа.
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27 мин.
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