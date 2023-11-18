ПОЛИС ОМС - НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ? МИГРАНТЫ ТРЕБУЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДСТРАХОВКУ В РОССИИ

ВС "...Вице-премьер Киргизии потребовал от Москвы предоставлять мигрантам бесплатную медицинскую страховку...". Или он такой простой или такой наглый дурак?! Скорее последнее. Наши упираются, перечисляя взносы, а эти душманы доехали до границы на ишаках, затем комфортно в наших поездах и по приезду обрадовали:"Дай! Я так хочу!"

A Antanas Ни кто не просил их приехать в Россию.Работайльно. в своей стране и плати там налоги все будет нармально.Чуждый президент не имеет право указывать другой стране как им жить.👍👍👍👍👍.