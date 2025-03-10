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Царьград

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Боятся новой ссоры: Британия консультирует Украину перед встречей с США

Боятся новой ссоры: Британия консультирует Украину перед встречей с США

Зеленский должен показать американцам, что Украина выполняет просьбы США.Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии.

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