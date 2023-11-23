РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    А почему депутат не обеспечил доход населения, позволяющий оплачивать проезд в общественном транспорте? Обновлять тра...Депутат предложил...
  • Виталий
    От изложения текста просто охреневаю. Рубят топором, а молотком - забивают. Очень русский, видимо, автор писания.Мужчина зарубил м...
  • лина любимцева
    Раскаивается он, ты только посмотри... Сволочь поганая!!Мужчина зарубил м...

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора Максудова

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора Максудова

Соцсети Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, получившего смертельное ранение во время атаки ВСУ в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх