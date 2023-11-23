Захарова выразила соболезнования в связи со смертью военкора Максудова

Соцсети Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, получившего смертельное ранение во время атаки ВСУ в Запорожской области.
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