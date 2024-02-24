Двое военных США погибло из-за крушения военного вертолета

В США в штате Миссисипи рухнул военный вертолет Apache. В инциденте погибло двое военнослужащих. Вертолет AH-64 Apache Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миссисипи сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Тейта Ривза.
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