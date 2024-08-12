"Вы там что, с ума посходили?": Рогозин обратился лично к Сырскому после атаки ВСУ на ЗАЭС, пригрозив - "не лезьте"

Сенатор от Запорожской области, командир спецподразделения "Царские волки" Дмитрий Рогозин назвал очередное нападение ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) "фактом ядерного терроризма" и обратился лично к главкому ВСУ Сырскому: "Вы там что, с ума посходили?" А после предупредил противника, пригрозив: "Не лезьте сюда".