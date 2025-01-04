Илон Маск называет вице-канцлера Германии Хабека предателем народа

Илон Маск обвинил вице-канцлера Германии Роберта Хабека в предательстве немецкого народа. Это заявление связано с поддержкой Маском правой партии АдГ и критикой канцлера Олафа Шольца, на что Хабек ранее отреагировал обвинениями в атаке на демократию.