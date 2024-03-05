Губернаторский корпус не перестаёт нас удивлять. В хорошем смысле слова. Если федеральные органы власти предпочитают не шибко артикулировать проблему миграции, а некоторые, как например ФАДН, вообще забивают на всё и игнорируют катастрофу, то главы регионов активно включаются в работу по защите коренного населения от беспредела гастарбайтеров.
Наш слон. Губернатор Амурской области жестко взялся за мигрантов
Комментарии
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Людмила Лиханова
ДАВНО ПОРА И В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРАНТОВ. ТУТ ПРОСТО ЗАСИЛЬЕ, НО ГУБЕР УПОРНО НЕ ВИДИТ ЭТОГО.
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2 час.
Александр Батт
Нужно просто четко исполнять законы.
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32 мин.
Константин Самарин
Давно пора мигрантов "строить", чтобы они находясь в чужой стране, даже мявкнуть боялись, под угрозой уголовного преследования и высылки на родину.
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19 мин.
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