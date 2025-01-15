В России дизель больше не нужен: почему двигатели на солярке потеряли смысл

Долгие годы дизельные автомобили считались символом рациональности и практичности. Их стоимость всегда превышала бензиновые аналоги, однако спрос на них оставался устойчивым благодаря выдающейся экономичности, высокой тяговитости и проверенной временем надежности.
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