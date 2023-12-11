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Жители Новосибирска готовы потратить на новогодние подарки 13 200 рублей

Жители Новосибирска готовы потратить на новогодние подарки 13 200 рублей

Новосибирцы рассказали, сколько они планируют потратить на новогодние подарки в уходящем году.Сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что на новый 2024 год россияне будут чаще дарить подарки, чем в прошлом году.

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