Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Оба хуже: Европа обречена на Россию.

Оба хуже: Европа обречена на Россию.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова "Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico.

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