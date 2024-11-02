Оба хуже: Европа обречена на Россию.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова "Гудбай, Америка, о-о-о-о!" — примерно так можно перевести свежую заплачку в интеллектуальном европейском издании Politico.
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