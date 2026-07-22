В ГД призвали пересмотреть ценообразование на жизненно важные лекарства

Когда стоимость привычных препаратов растет, доступность лечения оказывается под угрозой — особенно для тех, кто зависит от постоянной терапии Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия", обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой о введении особого механизма реализации жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) населению по их себестоимости.