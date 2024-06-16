Автоэксперт Васильев назвал несколько способов сберечь дорогую коробку «автомат»

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Нейтральная передача в автомобилях служит защитным механизмом, предотвращающим неумышленное переключение скоростей, что особенно критично для режимов Drive и Rear в автоматических коробках передач (АКПП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии