В Новокуйбышевске осудили троих за нелегальный выпуск платежных средств

В Новокуйбышевске троих местных жителей приговорили к принудительным работам на срок от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 9 месяцев за изготовление и сбыт электронных средств платежей в составе организованной группы.
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