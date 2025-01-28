Торговый павильон сгорел по неизвестной причине

Пожарные Кондопоги боролись с огнем в деревянном строении В понедельник в 22 часа 48 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Кондопога поступило сообщение о том, что на проспекте Калинина горит деревянный торговый павильон.
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