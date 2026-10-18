Зеленского кидают за хамство, Трамп вертится перед выборами, пока Россия возвращает свои землиПублицист и аналитик Александр Роджерс – о бенефисе криворожской школы дипломатии и попытках Трампа выкрутиться с выборами в Конгресс на фоне того, как Армия России ликвидирует вэсэушников в котлах и подходит к Запорожью.
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