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Специалисты Минздрава РФ в госпитале Костромы проконсультируют ветеранов СВО

Специалисты Минздрава РФ в госпитале Костромы проконсультируют ветеранов СВО

Команда специалистов вместе с руководителем и по совместительству главным внештатным специалистом Минздрава и ФМБА России Николаем Дайхесом прибыли в Кострому, чтобы провести консультации в госпитале города.

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