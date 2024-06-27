Специалисты Минздрава РФ в госпитале Костромы проконсультируют ветеранов СВО

Команда специалистов вместе с руководителем и по совместительству главным внештатным специалистом Минздрава и ФМБА России Николаем Дайхесом прибыли в Кострому, чтобы провести консультации в госпитале города.
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