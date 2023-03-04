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Евгений Сатановский: У сербов и Сербии свои интересы, у сербского президента - свои

Евгений Сатановский: У сербов и Сербии свои интересы, у сербского президента - свои

АРМАГЕДДОНЫЧ Ну вот и до Сербии дело дошло. Тут журналисты нервничают, названивают: интересуются, как же мог президент Вучич прогнуться под "европейский ультиматум", насчёт признания всех государственных реалий Косова?! Неужели, спрашивают, он тамошних сербов сдал? Как же он мог! Он же обещал! Это же означает полное и окончательное фактическое признание независимости Косова, которое противоречит и сербской конституции, и многочисленным референдумам и опросам, которые по этому поводу в Сербии проводились.

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