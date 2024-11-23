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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили танк, блиндажи и боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили танк, блиндажи и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 мотострелковой бригады танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили танк, блиндажи и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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