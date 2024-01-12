США всё же напали на Йемен. Позавчера я писал, что самое главное для внешней политики США — это морские торговые пути, так что хуситы, оспаривающие власть американцев над Красным морем, невероятно сильно вредят репутации американцев.
США всё глубже увязают в военных конфликтах
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ныне...евреям говорить о холокосте????Что творят мрази в Газе???? Более 5 000 убитых, а сколько покалеченных детей????ТВАРИ.
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20 час.
Регина Толстоброва
Америка все больше увязает в конфликтах, а Израиль все больше развязывает войны.
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20 час.
СП
Сергей Потемкин
И никто не может их остановить....
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20 час.
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