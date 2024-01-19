Затраты геймеров на игры в России выросли до 161 млрд рублей

Российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на операционного директора онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмму Юсову.
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