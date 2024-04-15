Нежнейшие голубцы сразу с двумя начинками: делаем в одной кастрюле ассорти

Отварные голубцы любят далеко не все, многим не слишком нравится текстура капусты после кипятка. Поэтому намного вкуснее будет вместо варки запечь голубцы под острым соусом в духовке: сделаем для них сразу две разных начинки и за вечер обеспечим семье обеды и ужины на неделю вперед.