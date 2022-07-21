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Чарльз Оливейра: «Я еду в Абу-Даби, чтобы закрыть рот Махачеву и Хабибу на их территории»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра прокомментировал организацию боя с Исламом Махачевым. Поединок за вакантный титул между бразильцем и россиянином состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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