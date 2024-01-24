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Leonardo: оборонные альянсы обеспечат безопасность европейским странам

Leonardo: оборонные альянсы обеспечат безопасность европейским странам

Обеспечить безопасность европейским странам может заключение альянсов и оборонных сделок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя итальянской оборонной и аэрокосмической компании Leonardo Роберто Чинголани.

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