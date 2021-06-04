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На возмездной основе. Зачем России кормить международных иждивенцев

На возмездной основе. Зачем России кормить международных иждивенцев

Заявление председателя Государственной думы выглядит как нельзя более актуальным на фоне дипломатической войны, которые некоторые страны Восточной Европы, прежде всего Чехия и страны Балтии ведут против России.

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Юрий Можейко
Очень даже справедливые замечания.
Борис Петрович Ивлев
Пока Россия совместно с КНР не обломают рога доллару, доллар правит и будет править миром и Россией не исключение. Уж больно сильно власть РФ и ее окружение втащили Россию в зависимость от зеленых фантиков.
Фануз Кашапов
Справедливо,давно пора задуматься,у России два друга армия и флот.....
Майер Арманов
Легко рассуждать и осуждать с высоты пройденных лет, а в тех условиях классовой борьбы СССР и соцлагеря в целом, с мировым империализмом, иначе было нельзя. Каждый стремился к расширению своего влияния в мире и где-то в ущерб себе. К сожалению СССР не выдержал этого противостояния, но не из-за слабости, а за предательства 5-ой колонны, которая изнутри вела активную подрывную работу, по дискредитации социализма, искажая историю его развития в нашей стране.
кормчий
Валерий Евстафьев
Страна, не обладающая ядерным оружием вообще не может рассуждать о независимости, её удел - присоединиться к одному из полюсов и не стать объектом драки между этими полюсами.
Сергей Федоров
Как то так и не как по другому!
Виктор Муравьев
Именно поэтому популярная нынче песенка "Back in USSR" мне не нравится!
Yak Vit
Не, ну а что, разве сейчас Россия не продолжает ту же самую пагубную политику СССР? 🤨 Вот, пожалуйста, пример: Крым! Вернули его себе - хорошо! Вкладываемся туда, чтобы подтянуть уровень Крыма до общероссийского? Правильно, так и надо, всё замечательно. Но! Разве этот денежный поток уменьшится, когда Крым обустроится? А вот хрен-то там! Будем продолжать содержать окраину за счёт центра! Они ж к такому положению вещей уже привыкнут (а что - великолепный мост-красавец на невозможном для строительства грунте построили, трассы европейского уровня построили, электричеством обеспечили, сейчас решается вопрос с пресной водой, собираются даже опреснительные АЭС строить), и отучить их от постоянного внимания и постоянных вливаний уже будет НЕ ВОЗМОЖНО! А если кто-то их руководителей и захочет немножко поумерить аппетиты крымчан, сразу непонятки возникнут и сразу начнётся рост сепаратистских настроений! Потому что они в то время будут приезжать на "материковую" Россию, смотреть, как прозябает центр по сравнению с курортным Крымом и начнут нос от России воротить! А что, не так, разве?! 😠 Другой пример - Белоруссия. Россия фактически ЗА СВОЙ СЧЁТ содержит эту, так сказать, "страну"! 🤬 Всю из себя, понимаешь, "независимую"! А как посмотришь, за чей счёт банкет в этой маленькой, уютненькой и красивенькой стране, так сразу глаза на лоб лезут: до недавних пор чуть ли не 40% (!!!) ВВП этой, так сказать, "незалежной дзяржавы"- это помощь России той или иной форме! 🤦‍♂️ За одни только беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов российский бюджет недополучил от "незалежной дзяржавы" ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! А за чей счёт и главное кем была построена белорусская АЭС? Россия дала этой, бля, "синеокой" гигантский кредит в 10 ЛЯРДОВ ДОЛЛАРОВ, на них сама же построила ей АЭС, а гасить этот кредит "синеокая" будет за счёт продажи электроэнергии с этой самой АЭС! То есть, фактически Россия эту станцию сябрам ПОДАРИЛА! 🤦‍♂️ А БЕСПРОЦЕНТНЫЙ кредит в 6 миллиардов долларов, который сябры отдавать и не торопятся - это ЧТО?! А тут ещё и 500 лямов щедрой рукой ВВП им отвалил! А ещё доход от транзитного газопровода в Европу, а ещё сябры продают нефтепродукты из дешёвой российской нефти за МИРОВЫЕ цены за бугор, а разницу ложат себе в карман, а с Россией зачем делиться, она ж добрая, она ж простит, так, да?! А закупка Россией львиной доли продукции белорусских предприятий, в ущерб, между прочим, продукции своих предприятий- это ЧТО?! 🤬И так далее, и так далее, и так далее! ЧТО это, если не существование этой бл*дской "синеокой" ЗА СЧЁТ России ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОСТЬЮ?!🤬 И, существуя только за счёт России, что эти, бля "незалежные" себе позволяют-то?! Как только ни изгаляются, как только ни насмехаются?! Как только ни воротят от России-матушки нос, грезя о западном "рае"! Чёрт усатый лукашенко как только ни поливал грязью матушку-Россию, ПОСТОЯННО?! И только майдан, организованный его западными друганами, с которыми он ещё совсем недавно жахался в дёсны, и попытка УБИЙСТВА его и его семьи чуть-чуть, но отрезвили эту сволочь. Но не до конца. Крым-то признавать российским он так и не торопится! 🤬 К сожалению, Россия всё также продолжает плясать на тех же самых граблях, что и СССР! Вот что, те миллиарды, которые мы вбухиваем в луку мудищева бялорусского, для нас - лишние?! Они нам самим не нужны?! Нет, пусть лучше бЯлоруссия будет маленькой и уютненькой процветающей "рэспублікой", чем мы своих собственных граждан поддержим. Да?! 😠
Pawel Polistchuk
Ты, погляжу, вумный, аки вутка, даже срать не просишься!
Yak Vit
ну да, намного умнее тупого быдла вроде павлуши полищука! 😬
Виктор Муравьев
У любой державы есть центр и есть окраины. И как бы Россия, (к примеру) не избавлялась от "окраин-прихлебателей", отрезая их в самостийное плавание, место окраин займут другие районы и области. Главное теперь - избавиться от ленинской бомбы замедленного действия - от "права наций на самоопределение", от территориального деления по национальному признаку. Сделать всех равными в равноправных российских губерниях, областях, краях. А уж если кто-то захочет что-то там мелко-национальное возрождать или развивать - флаг им в руки - пусть создают общественные организации и в них тешатся. Но никаких "бандитских землячеств", называемых нынче почему-то национальными "диаспорами".
Гарибян Сусанна (Гарибян)
Всё верно, только слишком много нецензурщины.
Юрий Волков
Правильно, государство должно быть унитарным.
Tatyana Fedotova
Не надо всё в кучу. Вот бандеровскую Украину, Польшу, Прибалтику и ЕС давно пора послать на гору КХУ ЯМ. Это точно. И всех , кто вякнет или плохо посмотрит в нашу сторону. Хорошее отношение нужно заслужить. Вот как должен стоять вопрос с этими паразитами. Пусть их ЕС и США кормят. Как СССР кормил и теперь они с России требуют, ей же и гадя в руку дающую. Маразм.....
Мила Терехова
а конкретные возражения на комментрий имеются? Нет? Просто проперделся? Ну так захлопни пасть. Всё написанное верно
Pawel Polistchuk
Мила, Я ТЕБЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ УКАЖУ -
Мила Терехова
Повтор: зачем Вы приходите в интернет? Пропердеться? Фуями поразмахивать? Скучно живётся? Ну и пшОл вон !
NVS66 SergeiShulepov
Кормят не люди, а тот кто распоряжается бюджетом. Мне не с чего кормить кого то 4600 в месяц.
Tatyana Fedotova
А бюджет с налогов таких как Вы.....
NVS66 SergeiShulepov
Уход за пожилым 1200. Ухаживать за ними надо. Стаж мой с 1978 по 2008, отчисления туда и отдали.
Альбина Колесникова
Вот это всё верно Совершенно с вами согласна на все 200%...
Виктор Томилин
Не бесспорным является утверждение в статье, что Польша за последние четверть века стали жить лучше, чем при СССР. Кто знает как бы жила Польша сейчас, если бы не развалили СССР? Мое мнение - жили бы не хуже, чем сейчас. По крайней мере, абсолютное большинство граждан, а не избранные, как сейчас. При социализме люди в некоторых странах восточной Европы жили очень хорошо: Чехословакия, Венгрия. Восточная Германия вообще по уровню жизни населения занимала пятое место в мире. Работать надо, не воровать и счастье придет со временем. В Германии работали, в Польше отлынивали. У меня был знакомый немец из Штральзунда. Это портовый город на Балтийском море. Как - то на майские праздники он поехал к знакомым в Польшу. По приезду в шутку произнес такую фразу: "если бы я так жил, я б повесился". Говорил, что немцы так жили в 50 - х годах.
Юрий Ded
СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ - ЦАРЬ ГРАД . Ну от авторов этого издания мало чего умного можно ожидать . Так что каков автор такова и статья .
Елена Филиппова
Все так, но большое начинается с малого. Вот пример: уже седьмой год наши центральные ТВ каналы приглашают на дискуссии всякое отребье из хохлостана да Штатов, эти Янины и Майклы поливают помоями как руководство страны, так и весь российский народ, взахлёб со страстью им подгавкивает наша подлая "оппозиция", и вся эта вакханалия оплачивается очень даже щедро нашими рублями. За каждое злобное выступление эти ушлепки получают больше, чем моя, например,пенсия за месяц. При этом ничего нового мы не слышим от этих "экспертов", одни и те же гадости из года в год. Вот это как мини-проекция и большой политики.
Konstantin Петров
А Вы задумайтесь, зачем наше телевидение (полностью подконтрольное власти) показывают нам таких дебилов за большие деньги? Ведь это отнюдь не лучшие представители своего народа. Эта маленькая групка видимо единственные, кто согласился корчить из себя клоунов. Но вот что интересно, им оппонируют такие же деятели с нашей стороны. По моему мнению, цель этого шоу, разжигание истерии в отношении окружения РФ. Показать нам какие они мерзкие и какие мы правильные все в белом. Судя по многим комментариям в инете, программа по зомбированию идет успешно. Люди называют Русских на Украине укропами, хохдлбыдлом и прочими мерзкими словами, порой даже не встречаясь с ними, основываясь только на виденном по ТВ. А я вам скажу, что там такие же люди и им так же вбивают в голову подобные мысли всего лишь заменив в методичке Хохляндию на Маскалию. И вот один народ, разделенный сначала административной, а потом государственной границей готовы броситься друг на друга в кровавую драку. Люди - куклы.
Tatyana Fedotova
Вы правы: мерзкое зрелище. Нас грязью обливают за наши же деньги народные. Бюджет - это налоги, это то, что взяли из наших зарплат, так почему не народ должен решать на что эти народные деньги надо тратить? Вон пусть свои тратят богатые сволочи, если им так ездить куда то надо. Деньги надо тратить на дело. Не на трепотню никому не нужную. Уж явно не на оплату трепачей и идиотов. Лучше бы не шоу показывали, а больше дела делали. Не всякие встречи никому не нужные в этой атмосфере идиотизма проводили, а лучше бы эти сэкономленные деньги потратили на лекарства бесплатные для больных. А то кормить паразитов заморских и своих у них деньги есть, а для больного ребенка по копеечке у народа собирают. Стыдоба! Вы лучше у этих с яхтами, да с личными самолетами и автопарками денег взяли. У прихватизаторов проклятых. На всё бы хватило, и на пенсии, и на ДДУ, и на больницы, и на лекарства, и на дороги, и дураков сразу меньше стало бы. С врагами не разговаривают. С врагами никаких дел не имеют. Это надо? Нас оскорбляют, всякую чушь несут, а мы вместо ответного удара в морду или под дых, рассказываем какие мы хорошие. Смешно. И противно.
Tatyana Fedotova
Странно. Человек всё таки существо разумное. Ему голова дана, что бы думать. Почему же куклы не снесут кукловодов? Даже Карабас Барабас был наказан. А там и правда куклы. А то, что им что то кто то внушает- это отмазка. Человек , если он человек мразью не будет ни при каких обстоятельствах. А так либо мрази, либо трусы.
Алексей Сафронов
!!!!!!
Любовь Кузьмина
Статья очень правильная, но это в прошлом! Вот возьмем к примеру коллективный Запад. У них все отрегулировано отмено.Просто удивительно, средства массовой информации населения, абсолютно четко взаимодействуют со спецслужбами всех западных стран. Провели какую-то операцию спецслужбы запада и тут же в унисон или даже с опережением, все средства массовой информации поют хором, поддерживая нужную линию. Последний пример с посадкой авиалайнера в Минске. Ну как удивительно все отрегулированно! А нас такого никогда не было, может быть только при Сталине. У нас полный разброд. Большинство средств массовой информации не только не поддерживают, но и льют помои на наш народ и правительство.
Виктор Муравьев
Зато у нас демократия, плюрализм, свобода слова, а у них диктатура и бандитская тирания.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока Россия не поставит на месть ЕС, европарламент и т.д. платя взносы и кормля общественные организации так и будут пинать и гнобить Россию... Пора понять и принять кардинальные меры, посмотреть а нужно ли нам вообще в них быть... Пока кроме вреда от большинства международных организаций только гадости и не более, при этом не плохо кормятся за счет России.
Tatyana Fedotova
Золотые слова! Может меньше бы ездили эти парламентарии и меньше денег народных на ерунду тратили. Станкевич же никак не может, если не пожрет на какой международной конференции. Никак не налижется зада у Запада. А таких Станкевичей там наверху 90%. Поездить за казенный счет и пожрать..... Подонки. Вон общайтесь он лайн, сволочи, если так уж потрепаться хотите.
Сергей Трофимов
долой всех дармоедов хватит кормить их в россии есть такие кто нуждается в помощи но им ее не дают
Юрий Волков
Ну иностранцы в Россию кормиться ездили ещё со времён Петра. И их очень хорошо кормили. Историю Руси-России писали 33 академика из Германии, Дании, Франции и только 3 человека русских. И так во всём...
Tatyana Fedotova
"Сказ про Федота стрельца" помните? А посол всё ес да ес, а сам всё ест и ест. Это точно.
олег мотынга
Заработали - получите оплату, премии вам выпишут. Это касается всем, кто хочет или жить, или работать у нас.
Анатолий Селиванов
правильно хватит Бесплатно кормить Всех Халявщиков - только в случае беспрекословного выполнения этими странами курса России и в качестве залога государственное оформление или ответхранение золотого запаса этих стран (рудники и.тд.). в случае смены режимов - установление нового правительства, лояльного РФ.......................
олег сенников
ну и чё поменялось, тогда кормили прибалтов с грузинами, их там миллионов 10 из 280 было в сумме а счас москву в 20 миллионов из 140.
Гарибян Сусанна (Гарибян)
Всё верно, прежде всего нужно думать о своих людях. Сердце кровью обливается, когда попадаешь в те места, где наши саратовцы полегли за свою страну в годы войны. Отстояли родную землю, а сейчас она превращается в пустырь, зарастает травой и мелкой порослью. А ведь это наши исконные русские земли. Их надо приводить в порядок, возрождать сельское хозяйство, создавать совхозы, привлекать молодёжь хорошими условиями и перспективами на будущее. Крым из разрухи поднимаем, строим мосты, дороги, восстанавливаем то, что было гордостью СССР, но это окраина, взятая с бою нашими предками, а почему исконные земли забыты? Их втихаря заселяют иностранцы, извлекая доход из нашей земли. У них есть подъёмный капитал, а у наших ничего нет, на пенсию много не сделаешь, а работы там нет. Пора принимать решение и браться за дело всей страной, как было с целиной. А все бывшие братья пусть думают о себе сами, автор верно указал путь и условия общения с ними. Наш народ устал от безразличия к нам и нашей земле.
Алексей Сафронов
...наш народ не только "устал", а скорее даже утратил основной инстинкт - это продолжение Рода своего. А потому, вместо размножения и сохранения семейных ценностей, главные его устремления к роскоши, собачкам итд. То есть, в радость бездетным... якобы семейным парам и другим гордым весьма себя любящим одиночествам, но, заброшенную Землю то, они точно не вспашут 😭
Сергей Сарматов
Вот непонятно, для чего эта статья ??? И так все прекрасно знают (из вменяемых), что происходило в СССР, и как кормили все республики...Для чего напоминать об этом ?...это уже пройденный этап, прошлое и его не вернуть...Зачем попусту воздух то сотрясать...
Александр Максимов
Что бы не забыли !!! Иначе опять на грабли наступим!
Сергей Цыбин
Очередной антисоветский бред к выборам в госдуму
Vasily Golov
В чем бред?Дружба народов СССР держалась на деньгах.Доказывал неоднократно.Две союзные республики с сошкой,а 13 республик с ложкой.Как можно потреблять больше,чем производить?Платить на 12 руб произведенной продукции от 1 руб10 коп до 1руб75 комп.
Vasily Golov
И этот показатель
Александр Максимов
Правильная статья ! Но на счёт СССР не всё правда ! Но правда что Россия была донором !
Валерий Ворожищев
Ещё Буш-старший предупреждал о крахе Запада после распада СССР. Он говорил, о том, что Россия, сняв с себя тяжёлые гири, как донор республик СССР, оправится, окрепнет и будет создавать Западу ещё больше проблем, чем СССР. Он, как в воду глядел. Если кто внимательно слушал последнюю пресс-конференцию Путина, то там В.В. чётко говорил о приоритете национальных интересах России.
Владимир Кочубей
Почти всё верно... Но некоторые "завирухи" настораживают...
ажуван гилязов
Паразиты способны развиваться в любом живом организме, тем более когда их зазывают как инвесторов, после они превращаются в пиявок, сосунов.
Александр Максимов
Инвестор помогает развивать страну !
avershin1947mailru Авершин
Глубоко сомневаюсь, что Россия перестанет кормить этих иждивенцев. Стоит им сказать, что любят Россию и опять и снова.
Алексей Сафронов
Увы😭
Алексей Сафронов
Точно и по существу!!!
Святогор Князев
Чушь собачья! На кусочке правды замешана большая ложь. Вот так и создаётся гебельсовская пропаганда. Чтобы судить СССР, надо было в нем жить. Мертвого льва может обгавкать даже шакал...........

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