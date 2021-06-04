На возмездной основе. Зачем России кормить международных иждивенцев

Заявление председателя Государственной думы выглядит как нельзя более актуальным на фоне дипломатической войны, которые некоторые страны Восточной Европы, прежде всего Чехия и страны Балтии ведут против России.
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