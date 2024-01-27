Франк поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле

По словам мэра, основная масса жалоб от горожан поступает по тротуарам и межквартальным проездам Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел селекторное совещание с главами районных администраций, на котором обсудили борьбу с гололедом и другие вопросы.
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