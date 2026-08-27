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«Тем, про кого написала, мук и стыда»: Лариса Гузеева в День российского кино перечислила, что ненавидит больше всего

«Тем, про кого написала, мук и стыда»: Лариса Гузеева в День российского кино перечислила, что ненавидит больше всего

27 августа, в День российского кино, заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева вновь порассуждала о наболевшем.

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