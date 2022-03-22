Отобрали телефоны и угнали авто: за разбой будут судить двоих уссурийцев

Двое жителей Уссурийска предстанут перед судом за разбой в Хасанском районе. По версии следствия, фигуранты с ножами напали на жителей села Безверхово.
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