В Краснодаре за продажу смертельных психотропов закрыли 40 аптек

Деятельность аптечной сети, занимавшейся продажей поддельных психотропных препаратов, была пресечена правоохранительными органами в Краснодарском крае, сообщила 24 июля пресс-служба краевого следственного управления Следственного комитета РФ.
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