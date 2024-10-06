Сенатор Пушков: слова Макрона об остановке поставок оружия Израилю не имеют веса

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что призыв президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, не будет иметь продолжения.
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