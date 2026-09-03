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На АЭС «Аккую» в Турции стартовала предпусковая проверка первого энергоблока

На АЭС «Аккую» в Турции стартовала предпусковая проверка первого энергоблока

Эксперты оценят работу персонала при отказе оборудования На площадке АЭС «Аккую», которая строится в Турции госкорпорацией «Росатом», начался плановый этап предпусковой партнёрской проверки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ).

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