На АЭС «Аккую» в Турции стартовала предпусковая проверка первого энергоблока

Эксперты оценят работу персонала при отказе оборудования На площадке АЭС «Аккую», которая строится в Турции госкорпорацией «Росатом», начался плановый этап предпусковой партнёрской проверки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ).
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