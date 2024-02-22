В Губкинском возведут детсад с помощью инфраструктурных облигаций

Льготное финансирование от ДОМ.РФ применят при строительстве объекта образования в Губкинском. Застройщики могут оплачивать возведение соцобъектов по льготным условиям, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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