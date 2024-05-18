«Скажи «Пока» метромосту»: очевидцы обратили внимание на глубокие провалы, которые образовались под метромостом.
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«Скажи «Пока» метромосту»: очевидцы обратили внимание на глубокие провалы, которые образовались под метромостом.