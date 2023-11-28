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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин в 4-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы, отразив 34 из 38 бросков «Баффало»

«Рейнджерс» проиграли «Баффало» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Четвертую шайбу «Сэйбрс» забросили в пустые ворота.

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