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Виновнице "пьяного" ДТП с восемью пострадавшими на алтайской трассе огласили приговор

Виновнице "пьяного" ДТП с восемью пострадавшими на алтайской трассе огласили приговор

32-летней жительнице Славгородского района огласили приговор за "пьяное" ДТП с восемью пострадавшими.

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